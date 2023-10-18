Деменко — об отстранении Соболева: «Есть дисциплина. Тренер сто процентов предупреждал, а игрок игнорировал»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о том, что главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль отстранил форварда Александра Соболева от тренировок.

«Значит, есть какой-то момент, который не нравится Абаскалю. Тут вариант такой, что он предупреждал и не держится за игроков. Есть дисциплина командная. Тренер 100% предупреждал Соболева, а игрок игнорировал. Из-за этого и произошла данная ситуация», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.