Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:11

Деменко считает, что ЦСКА столкнулся с кадровыми трудностями

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, игравший за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», рассказал о том, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов имеет проблемы с составом, из-за чего красно-синие не показывают стабильных результатов.

«С одной стороны «Ростов» сейчас не демонстрирует такого футбола. Но, с другой, у Валерия Георгиевича Карпина команда крепкая, которая может любому сопернику преподнести сюрприз. ЦСКА очень тяжело дался кубковый матч, и по игре у армейцев есть проблемы. Многие говорят, что ей нужны были усиления, а ее еще и покинули футболисты. Футбол ЦСКА при Федотове показывают интересный, но специалист пока сталкивается с кадровыми проблемами», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

В матче 9-го тура РПЛ ЦСКА сыграл с «Ростовом» (3:3).

ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре чемпионата России армейцы примут «Балтику» (30 сентября).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/25/21355537.shtml
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Кризис «Трактора» разрастается? В команде полно мастеров, но она продолжает проигрывать
Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»
Боррель после ГА ООН пожаловался на нежелание мира «играть по правилам»
Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Эксперт Шурыгин рассказал о военном значении города Токмак
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локо», «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Как Кассьерра небрежно покатил Сергееву? Как Круговой бросил мяч из аута?! А Дзюба — игрок вчерашнего дня». Орлов — о поражении «Зенита»
Наумов высказался о победе «Локомотива» над «Зенитом»
Ульянов не стал обвинять экс-спортдира «Локомотива» Цорна в финансовых проблемах клуба
Полузащитник «Спартака» Умяров рассказал, как отнесся к невызову в сборную России
Умяров рассказал о разговоре с арбитром Кукуяном после матча с «Динамо»
Ульянов заявил, что «Локомотив» не рассматривал кандидатуру Черчесова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, о чем общался с арбитром после матча с «Ростовом»

Ульянов заявил, что «Локомотив» не рассматривал кандидатуру Черчесова