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Сегодня, 08:44

Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, о чем общался с арбитром после матча с «Ростовом»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о разговоре с арбитром Сергеем Карасевым после матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:3).

«[Разговаривал] по некоторым решениям судейским. Поинтересовался о моменте в штрафной «Ростова», когда был наступ — почему не пенальти? Мне объяснили, на этом пожали друг другу руки, и все стало понятно», — цитирует Федотова matchtv.ru.

ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 9 очками находится на 11-й строчке. В 10-м туре чемпионата России армейцы примут «Балтику» (30 сентября), а ростовчане сыграют с «Уралом» (29 сентября).

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1952922_Trener_CSKA_Fedotov_rasskazal_o_chem_obshhalsa_s_arbitrom_posle_matcha_RPL_s_Rostovom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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