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Сегодня, 14:26

Деменко считает, что Помазун готов к переезду в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на слова вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который выразил желание перейти в зарубежный клуб.

«Илья понимает, что при Акинфееве он будет сидеть на скамейке, поэтому и стремится уйти из ЦСКА, чтобы получить игровую практику. Помазун проводит хороший сезон в «Урале», поэтому на него определенно есть спрос. Да и ему уже 27 лет, поэтому если он хочет играть в Европе, то уже пора это осуществить. Готов ли он? Да, я уверен в этом. Без ошибок не играет ни один вратарь, вчера это доказал матч между «Атлетико» и «Реалом», когда даже голкиперы таких грандов совершили промахи. Поэтому Помазун вполне может заиграть там. Нужно просто попробовать, а там уже видно будет», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

27-летний Помазун выступает за «Урал» на правах аренды с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть игр отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-pomazun-gotov-k-pereezdu-v-evropu/
Илья Помазун
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
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