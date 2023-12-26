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Сегодня, 16:57

Деменко считает, что результаты «Спартака» при Абаскале в какой-то степени провал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«До Абаскаля тоже были свои проблемы. Может, только в этом году какие-то сложности «Спартака» укреплялись. Но если брать целиком, московский «Спартак» и те финансовые вложения, которые были, то, конечно, для тренера в какой-то степени это провально. Почему? Потому что «Спартак» всегда нацелен на первые места. Сейчас там «Зенит» уже на протяжении пяти сезонов не дает никому взять чемпионство. Но говорить о том, чтобы взять и Кубок, и чемпионат, то, да, для «Спартака» это проблема. «Спартак» всегда является флагманом России и ставит максимальные задачи, и поэтому с него спрашивают. Если тренер не решает какие-то задачи, либо Кубок, либо чемпионат, наверно, для любой команды это провал» — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Гильермо Абаскаль возглавляет команду с июня 2022 года.

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/demenko-rezultaty-spartaka-pri-abaskale-v-kakoi-to-stepeni-proval-319001/
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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