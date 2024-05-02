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Сегодня, 13:51

Бояринцев: «Это самый интересный чемпионат России за последние пять лет»

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Бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев считает, что нынешний розыгрыш РПЛ является самым интересным за последние годы.

«Последние годы «Зенит» за несколько туров до конца становился чемпионом. Это самый интересный чемпионат за последние пять лет, наверное. Не припомню такой концовки. «Краснодар» с «Зенитом» так и будут бороться за первую строчку, а на третье место команд пять претендует: «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Крылья Советов». Да и «Рубин» с «Ростовом» могут включиться в борьбу. Интересно будет понаблюдать, потому что и «Динамо» спотыкается, и ЦСКА дома «Ахмату» проиграл», — приводит слова Бояринцева Legalbet.

После 26 туров лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Зенит» с 50 баллами. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), а тройку замыкает московское «Динамо», в активе которого 47 очков.

Источник: Legalbet
Денис Бояринцев
РПЛ
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