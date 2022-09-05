Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 21:27

Бояринцев заявил, что в текущем сезоне другим клубам по силам навязать борьбу «Зениту» за чемпионство

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что в текущем сезоне другим клубам РПЛ вполне по силам навязать борьбу петербургскому «Зениту» за чемпионство.

«Да с любой командой можно конкурировать. Даже Данни перед матчем «Спартак» — «Зенит» заявил, что в его время сине-бело-голубые были куда сильнее. У ЦСКА был период очень сильных легионеров, они брали Кубок УЕФА, но в чемпионате с ними все равно все старались бороться. Да, у «Зенита» собралась качественная линия атаки, но я, откровенно говоря, не вижу каких-то оснований, что с петербуржцами нельзя бороться за чемпионство, что команда явный лидер РПЛ. С таким «Зенитом» вполне можно конкурировать в борьбе за золотые медали», — приводит слова Бояринцева Betonmobile.ru.

«Зенит» становится лучшим клубов в России последние четыре сезона. Все это время с командой работает главный тренер Сергей Семак.

Источник: https://betonmobile.ru/denis-boyarintsev-s-takim-zenitom-mozhno-borotsya-za-chempionstvo
Денис Бояринцев
ФК Зенит
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Селюк — о возможной замене Цорна на Ротенберга: «К Боре все отлично относятся»

«Торпедо» — «Ростов»: судья не удалил торпедовца