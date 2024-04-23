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Мацуев — о предстоящем дерби: «Не стоит питать больших надежд»

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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ. Встреча пройдет 25 апреля.

«Я считаю, что дерби — это всегда отдельная история. Независимо от того, на каких местах находятся команды, и какие игроки за эти клубы выступают. Это отдельный блок матчей РПЛ, отдельная интрига, вне контекста от предыдущих результатов клубов. Но говоря о скором дерби, не стоит питать каких-то больших надежд. Надеяться на очередные ляпы вратарей, как это было с «Динамо» и «Ростовом»? Давайте будем откровенны — если бы не ошибки Лещука и Песьякова, то не было бы никакого результата. Не будем говорить о каких-то серьезных шансах на победу «Спартака», тем более от Акинфеева таких ляпов ждать не приходится», — сказал Мацуев «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 3 очка. «Ростов» располагается на 8-й строчке (34).

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Мацуев
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