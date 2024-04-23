Аршавин рассказал, от кого должен избавиться «Спартак»: «Грузом висят зарплаты, а они не играют»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» назвал игроков «Спартака», которые должны покинуть команду.

«Кто из игроков «Спартака» должен покинуть клуб, чтобы команда боролась за чемпионство? Нет такого, что они не могут выиграть из-за кого-то. Но им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом. Надо брать хороших иностранцев. А то у них грузом висят зарплаты хорошие, а они не играют», — сказал Аршавин «СЭ».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах.