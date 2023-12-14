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Сегодня, 18:30

Деограсия назвал футболиста «Динамо» лучшим игроком года

Отдел футбола «СЭ»
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поставил на первое место полузащитника «Динамо» Диего Лаксальта.

Также в его пятерку вошли: Константин Тюкавин («Динамо»), Вендел («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»).

РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
Диего Лаксальт
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