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Сегодня, 10:30

Деограсия ответил Карпину: «Мы каждые две недели ездим играть на натуральном поле, а к нам приезжают один раз в году. Кому хуже?»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» ответил Валерию Карпину на критику искусственного газона на стадионе «Газовик».

— Говоря о матче с «Ростовом», Валерий Карпин раскритиковал искусственное поле на «Газовике». Вам есть что ему ответить?

— Все мы видели матч «Факела» и «Спартака» в Воронеже. Если сравнить наши поля, как думаете, где играть для футболистов опаснее? Неужели у нас риск получить травму больше? Я уважаю каждое мнение. Но слова Карпина не разделяю. Не согласен с ним. Мы каждые две недели ездим и играем на натуральном поле, а к нам команды приезжают играть один раз за сезон. Кому хуже?

Мы сильны дома не только из-за искусственного поля. Любая команда в домашних условиях чувствует себя лучше. Точно так же можно сказать, что на выезде нам сложнее выиграть из-за поля. Возможно, натуральный газон в целом лучше искусственного. Но необходимо учитывать и климат региона. Вы знаете, какая погода в Оренбурге. Тут было бы очень сложно поддерживать натуральное покрытие в хорошем состоянии. А если газон испортится, то риск получить травму для футболистов будет намного больше, — сказал Деограсия «СЭ».

После матча 14-го тура с «Оренбургом» (1:1) Карпин заявил, что поле на стадионе «Газовик» помешало его команде. В прошлом сезоне Карпин уже высказывал недовольство полем «Оренбурга».

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
Давид Деограсия
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