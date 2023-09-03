В РФС заявили, что арбитр Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

Департамент судейства РФС сообщил, что главный арбитр матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал» (4:0) Артем Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота питерцев в конце второго тайма. «Первоначальное решение арбитра — продолжить игру. Решение ВАР — возможный пенальти, игра рукой плюс возможный фол в начальной фазе атаки. Решение арбитра после просмотра — назначить штрафной удар в пользу обороны», — говорится в сообщении. Сегодня, 3 сентября, «Зенит» сыграет с ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России. Начало — в 17.30 мск.