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Судейство

Сегодня, 16:57

«Динамо» — ЦСКА: Заболотный сыграл по-вратарски. Пенальти в ворота гостей назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Динамо» — ЦСКА: Заболотный играет рукой.
Фото Скриншот трансляции
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На 82-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА арбитр Павел Кукуян, занимавший хорошую позицию, увидел, что игрок гостей Антон Заболотный сыграл рукой в своей штрафной площади, и правильно наказал его 11-метровым ударом. Нападающий армейцев бросился под удар Дмитрия Скопинцева, задрал правую руку и прервал ей полет мяча.

«Динамо» — ЦСКА: Заболотный играет рукой.
Фото Скриншот трансляции
Антон Заболотный
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
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 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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