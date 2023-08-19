«Динамо» — ЦСКА: Заболотный сыграл по-вратарски. Пенальти в ворота гостей назначен правильно

На 82-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА арбитр Павел Кукуян, занимавший хорошую позицию, увидел, что игрок гостей Антон Заболотный сыграл рукой в своей штрафной площади, и правильно наказал его 11-метровым ударом. Нападающий армейцев бросился под удар Дмитрия Скопинцева, задрал правую руку и прервал ей полет мяча.