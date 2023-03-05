«Динамо» — «Крылья Советов»: гол Гарре отменен правильно. Помогли ВАР

На 34-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» арбитр Иван Сиденков во второй раз ошибочно зафиксировал взятие ворот бело-голубых.

С той позиции, которую он занимал, судья не мог увидеть контакт мяча с правой рукой Бенхамина Гарре, который отправил мяч в сетку. Такое действие футболиста в атаке считается нарушением правил — гол засчитывать нельзя.

Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».

Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».

Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».

Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».

На помощь рефери пришли видеоассистенты Анатолий Жабченко и Денис Березнов. После их вмешательства взятие ворот было отменено. Нужно подчеркнуть, что в такой ситуации ВАР не должен приглашать к монитору судью. Это фактическое решение ВАР.