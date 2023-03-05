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Судейство

Сегодня, 16:01

«Динамо» — «Крылья Советов»: гол Гарре отменен правильно. Помогли ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 34-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» арбитр Иван Сиденков во второй раз ошибочно зафиксировал взятие ворот бело-голубых.

С той позиции, которую он занимал, судья не мог увидеть контакт мяча с правой рукой Бенхамина Гарре, который отправил мяч в сетку. Такое действие футболиста в атаке считается нарушением правил — гол засчитывать нельзя.

Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Крылья Советов».

На помощь рефери пришли видеоассистенты Анатолий Жабченко и Денис Березнов. После их вмешательства взятие ворот было отменено. Нужно подчеркнуть, что в такой ситуации ВАР не должен приглашать к монитору судью. Это фактическое решение ВАР.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
3
0
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