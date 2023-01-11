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Сегодня, 20:01

«Динамо» назвало состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ

Мария Гусева
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Московское «Динамо» на официальном сайте опубликовало состав на первый зимний учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Вратари: Иван Будачев, Илья Купцов, Игорь Лещук, Антон Шунин;

Защитники: Станислав Бессмертный, Эли Даса, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Милан Майсторович, Николас Маричаль, Денис Осокин, Сергей Паршивлюк, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Роберто Фернандес, Ян Цесь;

Полузащитники: Максим Александров, Лука Гагнидзе, Иван Зазвонкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Денис Макаров, Матиас Норманн, Георгий Сулаквелидзе, Даниил Фомин, Руслан Шагиахметов;

Нападающие: Денис Боков, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулев, Николя Нгамале, Федор Смолов, Константин Тюкавин.

Первый сбор команды пройдет с 12 по 22 января. Там бело-голубые проведут два товарищеских матча — с «Грин Херонс» (18 января) и «Оренбургом» (22 января).

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.

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