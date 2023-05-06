«Динамо» не планирует обращаться в ЭСК из-за неназначенного пенальти

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил журналистам, что клуб не намерен обращаться в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:0).

— Будете ли обращаться в ЭСК по первому неназначенному пенальти?

— Вы хотите, чтобы обратились?

— Вам виднее.

— Слушайте, мы посмотрим еще раз, пересмотрим этот эпизод. Можем обратиться, но мне бы все-таки хотелось... Вам не кажется, что ситуация странная? Допустим, мы по какому-нибудь скандальному эпизоду возьмем и не обратимся по какой-либо причине, а ЭСК его не рассмотрит, и ничего не будет. Мне кажется, что эфирсульфонат общения с ЭСК, обратились — ответили не совсем правильная. Мне кажется, что ЭСК должна сама без обращения клубов проактивно комментировать и объяснять их решения.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.