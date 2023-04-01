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Сегодня, 15:08

«Динамо» — «Сочи»: арбитр обошелся без помощи ВАР и правильно назначил пенальти. Джанаев пропустит игру с «Крыльями»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод с удалением Сослана Джанаева.
Эпизод с удалением Сослана Джанаева.
Эпизод с удалением Сослана Джанаева.
Эпизод с удалением Сослана Джанаева.
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На 24-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» арбитр Роман Галимов без помощи ВАР правильно разобрался в случившемся в штрафной площади гостей, назначил 11-метровый удар в пользу бело-голубых и удалил сочинского вратаря Сослана Джанаева с показом красной карточки.

Эпизод с удалением Сослана Джанаева.
Эпизод с удалением Сослана Джанаева.
Эпизод с удалением Сослана Джанаева.

Голкипер задержал Дениса Макарова, схватив его рукой за трусы, не пытался сыграть в мяч и лишил соперника возможности забить гол. Джанаев автоматически заработал одноматчевую дисквалификацию и пропустит игру следующего тура с «Крыльями Советов».

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Сочи

ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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