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Дивеев: «Две недели восстановления были самые мучительные. Боль адская»

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как восстанавливался от травмы, которую получил осенью 2022 года.

17 сентября 2022-го 23-летний российский футболист травмировался в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). У игрока был диагностирован перелом большеберцовой кости.

«Первые две недели восстановления были самые мучительные. Я почти не спал: дневной и ночной сон был ужасом. Я люблю спать на животе, а здесь пришлось на спине, как только переворачивался или касался гипса — боль адская. По быту было нереально что-то делать. Ко мне прилетел отец, чтобы помогать, потому что ходить я вообще не мог. После наложения гипса нога начала опухать, было очень больно, плюс приходилось ходить на костылях.

На костылях ходил 24 дня. Потом сам перестал — надоело. Самое сложное, что болят предплечья, плечи, руки, мозоли появляются. Но привыкать ходить не пришлось, потому что в детстве уже ломал кость. После того как понял, что мне костыли после травмы уже не нужны, хотел их сломать. Но батя сказал золотые слова: «Зачем? Они тебя спасли, ты с ними хоть на улицу мог выходить». Поэтому я отдал их в ЦСКА, пусть там стоят. Надеюсь, что никому не пригодятся", — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за красно-синих, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5014725-diveev-vosstanovlenie-posle-travmy-bylo-mucheniem-adskaya-bol-son-byl-uzhasom.html
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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