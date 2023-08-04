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Сегодня, 20:30

Гендиректор «Пахтакора»: «Наверное, Файзуллаев сам будет вносить деньги за свой выкуп, от ЦСКА деньги не дошли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман высказался о вингере Аббосбеке Файзуллаеве.

ЦСКА объявил о переходе 19-летнего воспитанника «Пахтакора» 4 августа. Сообщалось, что сумма трансфера составит 500 тысяч евро.

«Аббоса в ЦСКА представили. Мы пока оформляем трансфер. Наверное, он сам будет вносить деньги, как игрок, воспользовавшийся правом выкупа. В контракте была прописана сумма — 500 тысяч. Деньги от клуба еще не дошли. ЦСКА — серьезный клуб. Поэтому не должно быть никаких недоразумений с переводом», — приводит слова Адисмана Sport24.

В марте 2023 года Файзуллаев вместе с молодежной сборной Узбекистана U20 стал победителем Кубка Азии. На счету игрока также 3 матча за основную сборную страны и один забитый гол.

ЦСКА после двух туров сезона РПЛ-2023/24 занимает 8-е место, набрав 4 очка. 5 августа команда сыграет с «Локомотивом».

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Пахтакор
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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