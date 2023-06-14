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Сегодня, 14:25

Аленичев: «Дзюба сможет играть на высоком уровне еще минимум два года»

Виталий Косик
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба сможет играть на высоком уровне еще минимум два года.

«Когда Дзюба пришел в «Локомотив», я говорил, что он около восьми мячей забьет, плюс будет отдавать, если не будет травм. Но это мастер, что тут говорить, и он это доказал, несмотря на его выходки, которые не имеют никакого отношения к футболу. Я считаю, что как минимум два года он будет приносить «Локомотиву» огромную пользу и сможет показывать игру на высоком уровне», — приводит слова Аленичева ТАСС.

«Локомотива» 25 мая объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

34-летний форвард перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года.

В сезоне-2022/23 нападающий провел в составе железнодорожников 11 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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