Булыкин: «В новом сезоне РПЛ жду прогресса от Тюкавина, Пиняева и Чалова»

Сегодня, 11:31
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал игроков, от которых ждет прогресса в новом сезоне РПЛ.
«В новом сезоне должны появиться новые звезды. Жду прогресса от Тюкавина, Пиняева и Чалова. Хочется, чтобы именно наши ребята здорово проявляли себя и становились лучшими», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
РПЛ-2023/24 стартует 21 июля и завершится 25 мая. По итогам прошедшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье.