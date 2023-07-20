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Сегодня, 11:31

Булыкин: «В новом сезоне РПЛ жду прогресса от Тюкавина, Пиняева и Чалова»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал игроков, от которых ждет прогресса в новом сезоне РПЛ.

«В новом сезоне должны появиться новые звезды. Жду прогресса от Тюкавина, Пиняева и Чалова. Хочется, чтобы именно наши ребята здорово проявляли себя и становились лучшими», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

РПЛ-2023/24 стартует 21 июля и завершится 25 мая. По итогам прошедшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
Федор Чалов
РПЛ
Константин Тюкавин
0
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