Булыкин: «Думаю, что «Локомотив» сможет выбраться из зоны стыков»

5 января, 23:58
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от «Локомотива» во второй части сезона РПЛ.
«Я думаю, что «Локомотив» может выбраться из зоны стыков, и в этом должны помочь молодые футболисты, которые должны становиться лидерами и вести команду вверх по турнирной таблице. Думаю, должно получиться. Мне нравится такая затея с большинством русских игроков в команде. «Локомотив» не будет бороться за выживание. Во-первых, у них хороший состав. Во-вторых, сейчас важно хорошо провести зимний период, хорошо подготовиться и забыть первую половину сезона. По подбору игроков «Локо» хорош и должен высоко подняться», — приводит слова Булыкина «Газета.ру».
28 декабря «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника Сергея Пиняева и 23-летнего нападающего Максима Глушенкова из «Крыльев Советов». Футболисты подписали контракты на 4 года.
30 декабря московский клуб подписал контракт с вратарем Ильей Лантратовым на 3,5 года.
Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.