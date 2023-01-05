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5 января, 23:58

Булыкин: «Думаю, что «Локомотив» сможет выбраться из зоны стыков»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от «Локомотива» во второй части сезона РПЛ.

«Я думаю, что «Локомотив» может выбраться из зоны стыков, и в этом должны помочь молодые футболисты, которые должны становиться лидерами и вести команду вверх по турнирной таблице. Думаю, должно получиться. Мне нравится такая затея с большинством русских игроков в команде. «Локомотив» не будет бороться за выживание. Во-первых, у них хороший состав. Во-вторых, сейчас важно хорошо провести зимний период, хорошо подготовиться и забыть первую половину сезона. По подбору игроков «Локо» хорош и должен высоко подняться», — приводит слова Булыкина «Газета.ру».

28 декабря «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника Сергея Пиняева и 23-летнего нападающего Максима Глушенкова из «Крыльев Советов». Футболисты подписали контракты на 4 года.

30 декабря московский клуб подписал контракт с вратарем Ильей Лантратовым на 3,5 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/05/19424605.shtml
Дмитрий Булыкин
Илья Лантратов
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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