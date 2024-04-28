Гафин: «Место Лички в «Динамо» никогда не шаталось»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что руководство доверяет главному тренеру команды Марцелу Личке.

— Место Марцела никогда не шаталось. Мы не сторонники того, чтобы принимать невзвешенные решения. Мы ему доверяем, заявляли об этом неоднократно.

Ожидания матча со «Спартаком»? Будем стараться выигрывать и приложим для этого максимум усилий, — сказал Гафин.

28 апреля «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ. С красно-белыми динамовцы встретятся 1 мая в игре второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.