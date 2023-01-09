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Сегодня, 21:29

Сычев — о возможном переходе в АФК: «Я за Европу. Думаю, скоро ситуация изменится»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

— РФС принял решение о создании рабочей группы по возможному переходу в Азию. Кажется ли вам, что они отложили вопрос на потом?

— Не знаю, но раз они решили так... Я за Европу. Думаю, что скоро ситуация изменится. Нам нужно расти именно в Европе, развиваться.

— Аршавин сказал, что несколько лет нужно ждать?

— Не знаю, честно. В ближайшее время надеюсь, что мы вернемся, наша молодежь и основная команда будут соревноваться с европейскими командами.

Дмитрий Сычев
РФС
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