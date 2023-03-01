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Дьяков: «Иностранцы дают «Зениту» результат, и для клуба это самое главное»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на высказывание нападающего «Локомотива» Артемы Дзюбы о том, что в «Зените» стало слишком много бразильских игроков.

«Минусы для «Зенита», что команда не привлекает своих молодых. Даже купили Бакаева, а он сидит на замене. По крайней мере не для них, но для российского футбола — точно. Иностранцы дают им результат, и для «Зенита» это самое главное. Но чемпионат выигрывают, а в Европе результатов не было. На сегодняшний день руководство клуба не подпускают молодых к команде, и мы никого не видим», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга набрала 42 очка за 17 туров РПЛ.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10688105-dyakov-o-slovah-dzyuby-pro-brazilcev-zenit-chempionat-vyigryvaet-a-v-evrope-rezultatov-ne-bylo.html
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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