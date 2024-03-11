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11 марта, 12:05

Дюков — о диалоге с УЕФА: «В данный момент вряд ли стоит ждать положительных изменений»

Артем Бухаев
Корреспондент
Президент РФС Александр Дюков
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков заявил, что санкционное давление в спорте и экономике усиливается.

— Вы продолжаете диалог с УЕФА по вопросу двойных стандартов из-за ситуации с Израилем?

— Санкционное давление и в спорте, и в экономике усиливается. Наверное, в данный момент вряд ли стоит ждать положительных изменений. Но все меняется достаточно быстро. Через какое-то время изменения возможны.

Российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В последнем розыгрыше еврокубков с участием российских клубов «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22, где должен был сыграть против «Лейпцига», но матчи были отменены из-за отстранения.

В сентябре 2023 года президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

Александр Дюков. «Негативно относимся к истории Промеса. Но есть скепсис к судебным органам Нидерландов». Интервью Дюкова
Александр Дюков
УЕФА
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