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Сегодня, 10:30

«Спартак» готов расстаться с защитником Классеном

Алина Савинова
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«Спартак» готов отпустить защитника Леона Классена, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 22-летний футболист может покинуть московскую команду, если пойдет на понижение зарплаты. К защитнику проявляют интерес российские клубы, но они готовы платить максимум 2/3 зарплаты игроку. Отмечается, что в «Спартаке» готовы рассмотреть и трансфер, и аренду Классена с обязательным правом выкупа.

В декабре 2021 года Классен подписал контракт со «Спартаком» до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей за красно-белых в РПЛ и не отметился результативными действиями. Ранее защитник выступал в составе «Тироля» и «Мюнхена».

В текущем сезоне «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 26 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/klassenom-interesuyutsya-rossiiskie-kluby-spartak-gotov-otpustit-zashitnika-250368/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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