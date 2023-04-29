Дзагоев: «ЦСКА должен быть как минимум на втором месте и преследовать «Зенит»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев поделился мнением о выступлении ЦСКА в текущем сезоне.

«Слежу за играми. Конечно, ЦСКА должен быть выше — как минимум на втором месте — и преследовать «Зенит». Увы... В Кубке сейчас, вроде, хорошо идут и, надеюсь, возьмут трофей. Очень этого хочу! В чемпионате, понятно, уже будет тяжело — отрыв очень большой», — приводит Sport24 слова Дзагоева.

Полузащитник с 2008 по 2022 год выступал за армейский клуб.

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков.