Джорджевич рассказал, что пока не ведет переговоров с «Сочи» о новом контракте

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал, собирается ли он продлевать контракт с командой.

«Продление контракта? Пока разговоров об этом нет. До последней игры еще месяц. Так что не думаю об этом. Сконцентрирован на каждом следующем матче. Главное, что чувствую себя хорошо. Понимаю, что главное — хорошо играть. А дальше посмотрим, что будет. Я много времени провел в России. Хорошо знаю чемпионат, людей. Мне комфортно здесь. Но пока тяжело сказать относительно своего будущего. Спешить не буду», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

Джорджевич играет в составе «Сочи» с лета 2022 года. Его контракт с клубом действует до конца сезона с возможностью продления еще на сезон.

По итогам 25 туров «Сочи» с 34 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.