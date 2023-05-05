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Сегодня, 18:07

Форвард «Сочи» Джорджевич: «Всегда сложно, когда меняются тренеры по ходу сезона»

Алина Савинова
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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался о смене тренеров в команде.

«Всегда сложно, когда меняются тренеры по ходу сезона. У каждого свои игровые идеи. Да, у нас получается такой сезон в этом году. Довольно сложный. Что касается нового тренера, то он работал с Бердыевым, поэтому мы его хорошо знали. В тех играх, когда он руководит, мы стараемся играть в три атакующих игрока. Тяжело что-то глобально поменять. Ведь нет сборов. Нет времени на подготовку. Но, думаю, у нас получится», — приводит «РБ Спорт» слова Джорджевича.

В текущем сезоне в «Сочи» работали Вадим Гаранин, Курбан Бердыев, а на данный момент команду возглавляет Дмитрий Хохлов. По итогам 25 туров сочинский клуб с 34 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/luka-dzhordzhevich-vsegda-slozhno-kogda-menyayutsya-trenery-po-hodu-sezona/
Лука Джорджевич
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