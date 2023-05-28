Дзюба поздравил Карпукаса с наградой лучшему игроку матча «Локомотива» с «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поздравил своего одноклубника, полузащитника Артема Карпукаса с получением награды лучшему игроку матча 29-го тура РПЛ против «Динамо» (4:2).

«Лучший игрок матча! Очень за тебя рад», — написал Дзюба в соцсетях и опубликовал совместное фото с Карпукасом.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре сезона-2022/23 железнодорожники сыграют против «Торпедо». Матч состоится 3 июня и начнется в 17.00 (мск).