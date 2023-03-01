Дзюба: «Возвращаться в «Зенит» нет смысла — я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что не рассматривал вариант с возвращением в «Зенит».

«Летом нас был тяжелый процесс с «Фенербахче». Все так долго длилось... Кроме «Фенера» я ни о чем не думал, был нацелен. Мы даже приехали в Стамбул, но эти шатания продолжились, было странно. Уже была договоренность с «Аданой», что увидимся и пообщаемся. Россию я не рассматривал. Да даже если и взять Россию: ЦСКА? Как я понимаю, они, может, и хотели бы чисто с игровой точки зрения, но я — воспитанник «Спартака», и, наверное, кто-то вверху против. Логично-не логично — каждому свое, но это право клуба, я уважаю это.

Возвращаться обратно в «Зенит» нет смысла — я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь. «Спартак»? Ну, была такая история, считаю, неправильно было бы будоражить людей. Есть много адекватных болельщиков, которые все знают и понимают, но есть и те, кто до сих пор на меня обижен. Зачем поднимать все это заново? Тем более в команде сейчас есть и Саня Соболев, и Николсон. Не думаю, что у «Спартака» есть нужда во мне. Остальные клубы я не рассматривал. У «Динамо» есть Федя Смолов и Тюкавин. Если я приду — Смолову будет некомфортно, сто процентов. Не думаю, что «Динамо» захочет играть в два форварда. С Тюкавиным мне, наверное, было бы комфортно, была бы связка, как у Кураньи с Кокориным в свое время. Но есть Федя Смолов, который является там звездой. Зачем его и меня сталкивать?» — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, по окончании сезона-2021/22 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. С августа по ноябрь прошлого года форвард играл за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с командой и стал свободным агентом.

8 февраля 2023 года 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.