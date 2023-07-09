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Эдуард Мор считает, что после травмы Тавареш вряд ли выйдет на топ-уровень

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос, можно ли считать удачными трансферы защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте в московский клуб.

«Трансферы Тавареша и Дуарте — не те трансферы, которые помогают здесь и сейчас, но есть хотя бы какое-то понимание, для чего их брали. Все-таки Тавареш порвал кресты на другом колене, это важно понимать. А у Дуарте есть хорошие задатки, но с ним нужно очень много работать. Пока эти футболисты не усилили «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Также он высказался о том, что Тавареш второй раз в карьере рвал «кресты» на обеих ногах.

«Это большая проблема. Понятно, что все зависит от восстановления, но вряд ли этот трансфер как-то окупится и от него будет большая помощь. Это боль, когда человек получает такие травмы, можно только посочувствовать. Ясно, что на какой-то топ-уровень он уже вряд ли выйдет», — добавил экс-футболист.

Оба футболиста перешли в «Спартак» в 2023 году. На счету 22-летнего Тавареша 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей. 23-летний Дуарте провел за «Спартак» 8 игр, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-posle-krestov-na-obeih-nogah-tavaresh-uzhe-vryad-li-vy-jdet-na-top-uroven/
Эдуард Мор
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
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