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4 апреля, 22:16

Мор: «Есть сомнения, что «Спартак» забьет «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо».

«Есть сомнения, что «Спартак» забьет «Динамо». Видно, что у команды сейчас большие проблемы. На «Динамо» может не хватить эмоций после домашнего матча с «Зенитом». А «Спартак» и без того не забивает в лиге. «Динамо» в Кубке сыграло во вторник, выпустили второй состав, из основы только несколько человек вышло на замену, так что они подойдут к «Спартаку» в хорошей форме, плюс на день больше отдыха», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Матч между командами пройдет 7 апреля и начнется в 19.30 мск. На данный момент бело-голубые с 38 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 32 балла и располагаются на шестой позиции.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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