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4 апреля, 20:51

Овчинников: «Удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Овчинников не понимает, почему испанец Гильермо Абаскаль все еще руководит московским «Спартаком».

«Я удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке». Вот же молодец. Живее всех живых, уже близко к Кремлевской стене. Еще больше удивляют руководители «Спартака». Они, конечно, с футболом знакомы издалека, но все же. Это что ж такое надо было нарисовать в контракте тренера, что его нельзя убрать?» — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые под руководством испанца завоевали бронзовые медали РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата России московская команда находится на шестом месте с 32 очками.

3 апреля красно-белые на своем поле проиграли «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:2.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
Гильермо Абаскаль
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