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Мор — о Дзюбе: «В Оренбурге провел феноменальный матч! Его игра стала для меня откровением»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» высказал мнение о матче 23-го тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» (1:4) и прокомментировал игру форварда гостей Артема Дзюбы.

— Я предполагал, что в Оренбурге будет открытый футбол и много забитых мячей. Но не думал, что «Локомотив» победит настолько крупно. В этом огромная заслуга Дзюбы, который провел просто феноменальный матч! Его игра стала для меня откровением.

— Неужели? Казалось, Артем к своим подвигам давно приучил.

— В предыдущих матчах за «Локомотив» Дзюба проявил себя как бомбардир. Партнеры доводили до него мяч в штрафной, и там он разбирался. А в Оренбурге Артем раскрылся как плеймейкер. Вел всю игру, постоянно обострял, много двигался. Отходил в глубину поля, смещался на фланги. Главное, мяч практически не терял! Даже в сложных ситуациях, когда на Дзюбе висели по два-три соперника, легко от них ускользал. Как от детей!

— В итоге три голевые отдал.

— Да и в комбинации, которая привела к первому забитому мячу, поучаствовал.

В прошедшем матче Дзюба оформил три результативные передачи. После этой встречи железнодорожники поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Оренбург» идет восьмым, имея в активе 33 очка.

Радость футболистов &laquo;Локомотива&raquo;. Эдуард Мор: «В Оренбурге Дзюба раскрылся как плеймейкер. Его игра стала для меня откровением»
Артем Дзюба
Эдуард Мор
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ФК Локомотив (Москва)
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