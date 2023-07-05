Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:07

Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

Виталий Косик
Корреспондент
Чидера Эджуке.
Фото ПФК ЦСКА
Telegram Дзен

Нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Футболисты снова воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить соглашение в одностороннем порядке до конца следующего сезона.

Нигерийский форвард провел прошедший сезон в «Герте», а Сигурдссон — в шведском «Норрчепинге».

Также в клубе напоминают, что соглашения могут приостановить только те игроки, которые ранее воспользовались поправкой ФИФА и заморозили контракты.

«ЦСКА по-прежнему оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции для защиты своих интересов», — заявили в клубе.

Контракты обоих футболистов с ЦСКА истекают летом 2024 года.

Источник: ПФК ЦСКА
Арнор Сигурдссон
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
12
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Коваленко — о своих конкурентах в «Зените»: «Клаудиньо, Ду Кейрос, Барриос, Васильев, Козлов и другие молодые ребята»
Коваленко: «Пока еще до конца не адаптировался в «Зените»
Защитник Мухин перешел из «Ростова» в «Волгарь» на правах аренды
«Краснодар» предлагал 3 миллиона евро за аргентинца
Источник: «Химки» рассчитывают подписать вратаря и нападающего из РПЛ
Новиков считает новый сезон РПЛ определяющим для игроков «Динамо» Тюкавина и Захаряна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» предлагал 3 миллиона евро за аргентинца

Защитник Мухин перешел из «Ростова» в «Волгарь» на правах аренды