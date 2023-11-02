Экс-арбитр ФИФА Сухина назвал смешными слухи о заговоре судей против форварда «Спартака» Соболева

Бывший судья ФИФА Станислав Сухина прокомментировал решение об отмене гола форварда красно-белых Александра Соболева в матче с «Краснодаром» (2:3) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Сухина заявил, что отрицает наличие заговора судей против Соболева.

«Пенальти я не видел. Правило про повторное касание — есть. По поводу заговора, мне кажется, что это уже смешная тема», — цитирует экс-арбитра «Спорт день за днем».

В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (2:3) форвард красно-белых Александр Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.