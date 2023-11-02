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РПЛ

Сегодня, 17:11

Гладилин: «Единственный сильный конкурент для «Краснодара» — это «Зенит»

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что единственным сильным конкурентом для «Краснодара» является «Зенит».

«Сильный конкурент у «Краснодара» — это «Зенит». Других я пока не вижу. И «Зенит» так просто чемпионство не отдаст. Чем больше очков, тем больше шансов. Я не сомневаюсь, что «Краснодар» — это кандидат номер один в борьбе с «Зенитом» за первое место. Уверен, что предстоящая очная встреча этих клубов будет очень интересной», — приводит «Газета.ru» слова Гладилина.

После 13 туров РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата с 28 очками. Действующий чемпион страны «Зенит» идет на второй строчке с 26 очками.

«Зенит» и «Краснодар» сыграют между собой 11 ноября на «Газпром Арене». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: Газета.ru
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