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Канчельскис: «Буду рад, если «Ростов» займет второе место в РПЛ, а то с фанатами «Спартака» у меня всегда споры»

Канчельскис высказался, сможет ли «Ростов» закрепиться на втором месте в РПЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос «СЭ» о том, сможет ли «Ростов» закрепиться на втором месте турнирной таблицы РПЛ после победы над «Химками» в 20-м туре (1:0).

«Честно говоря, шансы 50 на 50, потому что они могут выдать хорошую игру, а следующий матч просто провалить. Здесь нет стабильности. Но будет здорово, если «Ростов» займет второе место в РПЛ по итогам сезона. За первое уже тяжело бороться, там все понятно. Думаю, для болельщиков это будет круто, обойти ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Это будет хороший шаг вперед — попадут в Лигу чемпионов (смеется). Но вот я лично буду рад, если они займут второе, потому что с болельщиками «Спартака» у меня всегда споры», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, у команды 41 очко за 20 туров. Команда Валерия Карпина опередила «Спартак», который опустился на третью строчку с 40 очками.

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Андрей Канчельскис
ФК Ростов
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