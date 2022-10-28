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Сегодня, 18:57

Хомуха: «Потеря Дивеева существенно сказалась на качестве игры ЦСКА в обороне»

Мария Гусева
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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил результаты армейцев в октябрьских матчах. В пяти последних встречах ЦСКА одержал одну победу, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

— После неудачных матчей внутри команды чувствуется напряжение, в том числе из-за замен игроков, которые считают себя незаменимыми. Внутренняя нестабильность команды привела к таким последствиям.

— Под незаменимыми вы имеете в виду Карраскаля и Медину?

— Да, именно их я имею в виду.

— Насколько большая потеря для ЦСКА Игорь Дивеев? Кажется, что до сих пор «армейцы» не смогли без него перестроиться.

— Да, в последнее время Дивеев — это железный игрок старта ЦСКА и сборной России. Его потеря существенно сказалась на качестве игры армейцев в обороне, — цитирует Metaratings Хомуху.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 14 матчах. В следующем туре армейцы сыграют против «Локомотива» 29 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/khomukha-vnutri-tsska-chuvstvuetsya-napryazhenie-iz-za-zamen-mediny-i-karraskalya-kotorye-schitayut--1397840/
Дмитрий Хомуха
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
Хорхе Карраскаль
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