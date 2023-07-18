Олич считает, что Марио будет чувствовать себя в «Зените» как дома: «Там больше говорят на португальском, чем на русском»

Экс-футболист ЦСКА Ивица Олич в комментарии «СЭ» высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Я читал о том, что Марио перешел в «Зенит». Переход в «Зенит» — хороший трансфер. У Марио большой опыт. Если он не будет получать травмы, уверен, он сможет еще два-три года отыграть на хорошем уровне и помочь «Зениту». Марио хочет выигрывать и пришел в команду, которая претендует на чемпионство каждый год. Это хорошая команда. Там играет много бразильцев, при этом он будет в России.

В «Зените» больше говорят на португальском, чем на русском. Марио будет там, как дома. А с другой стороны, он очень хорошо знает российский футбол и ему не нужно время на адаптацию. Главное, чтобы не было травм, чтобы он хорошо подготовился и тогда он сможет помочь «Зениту» своим опытом и качествами», — сказал Олич «СЭ».

17 июля Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью продления еще на сезон. Ранее 32-летний футболист 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.