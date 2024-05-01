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Сегодня, 12:20

Экс-футболист «Локомотива» Идову пожелал Магкееву жечь на поле

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, с кем из клуба поддерживает общение.

«Ну, плюс-минус, конечно, когда вижу, обмениваемся теплыми словами и так хорошо общаемся, но прямо с кем поддерживаю... Если так взять на постоянной основе, то это Станислав Магкеев. К сожалению, после травмы он сейчас не так часто выходит. Но надеюсь, что в скором времени он вернется в обойму и будет дальше жечь на поле, как когда его вызывали в сборную», — сказал Идову «СЭ».

31-летний Идову выступал за «Локомотив» с 2018 по 2020 год. Всего за московский клуб он провел 38 матчей. Вместе с железнодорожниками игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Брайн Идову
ФК Локомотив (Москва)
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