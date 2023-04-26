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Сегодня, 17:15

Гранат — о судействе в РПЛ: «Думали, что ВАР поможет, но стало хуже»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о судействе в чемпионате России.

«Та же борьба в штрафной превратилась у нас в баскетбол — любое касание оценивается фолом, даже если нарушение никак не влияет на игровой эпизод — все равно свистят. Наверное, это рекомендации от судейского комитета, чтобы так судили, но зачастую мне это не нравится. Думали, что ВАР поможет, но стало хуже. Каждый воспринимает эпизод по-своему. Зачастую бывает, что в одном матче дают пенальти, а в другом на таком же эпизоде — нет. Какие-то двойные стандарты», — приводит «Чемпионат» слова Граната.

Ранее генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что подал в отставку со своего поста из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5082111-granat-o-sudejstve-dumali-var-pomozhet-no-stalo-huzhe-kakie-to-dvojnye-standarty.html
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
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