Гранат — о судействе в РПЛ: «Думали, что ВАР поможет, но стало хуже»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о судействе в чемпионате России.

«Та же борьба в штрафной превратилась у нас в баскетбол — любое касание оценивается фолом, даже если нарушение никак не влияет на игровой эпизод — все равно свистят. Наверное, это рекомендации от судейского комитета, чтобы так судили, но зачастую мне это не нравится. Думали, что ВАР поможет, но стало хуже. Каждый воспринимает эпизод по-своему. Зачастую бывает, что в одном матче дают пенальти, а в другом на таком же эпизоде — нет. Какие-то двойные стандарты», — приводит «Чемпионат» слова Граната.

Ранее генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что подал в отставку со своего поста из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.