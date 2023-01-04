Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход защитника Деяна Ловрена из санкт-петербургского клуба в «Лион».

— Как вы воспринимаете уход Ловрена в «Лион»: как удачный трансфер в топ-лигу или больше как потерю для «Зенита»?

— «Зенит» в какой-то степени захотел омолодиться. Мне нравится Ловрен как футболист, он профессионал. Он очень хорошо выступил на чемпионате мира. «Лион» играет в европейских чемпионатах, он сам для себя принял такое решение — уйти во французскую команду. Остаться в «Зените» — тоже неплохой вариант, думаю, условия по контракту там были хорошие. Но он выбрал другой путь, а «Зенит» заработал деньги. Две сторону отнеслись друг к другу правильно. Но это все равно потеря для клуба, Ловрен — игрок хорошего уровня, — сказал Деменко «СЭ».

2 января 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен стал игроком «Зенита» в августе 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.