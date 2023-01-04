Балахнин: «Галицкий не взял Ивича с потолка, а сделал обдуманный шаг»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на назначение Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

4 января «быки» объявили о подписании контракта с сербским специалистом на два года.

«Краснодар» — частный клуб, у него есть владелец, и он определяет стратегию, — цитирует Балахнина «РБ Спорт». — Наверное, Галицкий давно был готов пригласить Ивича. Сергей Николаевич не взял его с потолка, а сделал обдуманный шаг».

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.