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Балахнин: «Галицкий не взял Ивича с потолка, а сделал обдуманный шаг»

Балахнин отреагировал на назначение Ивича в «Краснодар»
Руслан Минаев
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Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на назначение Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

4 января «быки» объявили о подписании контракта с сербским специалистом на два года.

«Краснодар» — частный клуб, у него есть владелец, и он определяет стратегию, — цитирует Балахнина «РБ Спорт». — Наверное, Галицкий давно был готов пригласить Ивича. Сергей Николаевич не взял его с потолка, а сделал обдуманный шаг».

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-pri-storozhuke-mnogie-veshhi-v-krasnodare-ne-sootvetstvovali-vy-sokomu-urovnyu-komandy/
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Балахнин
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