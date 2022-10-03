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Бушманов: «При Абаскале «Спартак» заиграл в тот футбол, который близок Промесу»

Бушманов считает, что при Абаскале «Спартак» заиграл в тот футбол, который близок Промесу
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в Нижнем Новгороде в 11-м туре РПЛ (2:1).

— Кто был лучшим у «Спартака»?

— Пожалуй, Промес. Был очень активен, отдал голевой пас Николсону, уверенно реализовал 11-метровый. В нынешнем сезоне Квинси прямо неудержим, лидер «Спартака» по всем параметрам. Джикия с Зобниным тоже подтвердили свой высокий уровень. А из молодых отмечу Хлусевича, перепахавшего левую бровку, и Литвинова, который во втором тайме явно усилил игру, добавил в центре поля хладнокровия и надежности.

— Голландца после возвращения в «Спартак» многие критиковали. Курбан Бердыев три месяца назад вообще заявил, что Промес уже с ярмарки едет. И вдруг такое преображение...

— В этом заслуга Абаскаля. При нем «Спартак» наконец-то заиграл в тот футбол, который близок Промесу и его партнерам. Атакующий, доминирующий, построенный на контроле мяча. Чувствуется, ребятам интересно! Им нравится такой футбол! Сейчас, выходя на поле, они получают удовольствие — отсюда кураж, сплоченность, желание выигрывать каждый микроэпизод. Ну а Промес за счет опыта теперь хладнокровнее распоряжается голевыми моментами. 9 забитых мячей за 11 туров — великолепный показатель!

Квинси Промес. За счет чего расцвел Промес, где полезнее Литвинов и почему прав судья Любимов. Интервью Бушманова
Евгений Бушманов
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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