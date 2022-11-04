Соломатин: «Гогниев всегда был эмоционален. Он не меняется»

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.

— Всегда ли Спартак Гогниев был столь эмоционален?

— Да, Спартак всегда был столь эмоционален. Он не меняется.

— Нет ли ощущения, что в этом сезоне «Химкам» не поможет ни один специалист?

— Зная Спартака, играя с ним в одной команде, отмечу, что мне хотелось бы, чтобы у него в «Химках» получилось. Чтобы он нашел ресурсы и исправил эту ситуацию, — цитирует Соломатина Metaratings.ru.

Гогниева отстранили за поведение во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Тренер был удален после первого тайма за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он обматерил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении.

Таким образом, Гогниев пропустит матчи «Химок» против «Оренбурга» (4 ноября) и «Сочи» (13 ноября), а также игру с «Факелом», которая пройдет в марте следующего года.