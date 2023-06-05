Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш заявил о желании вернуться в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш заявил, что хотел бы вернуться в чемпионат России.

Фернандеш стал игроком «Сепахана» в июле 2022 года. Контракт полузащитника с иранским клубом истекает 30 июня.

«У меня все хорошо. Что касается дальнейшей карьеры, то я не вернусь в Иран. В России я хорошо провел время, был бы не против снова сыграть там», — приводит слова Фернандеша РИА «Новости».

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив». С железнодорожниками он становился чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны. Также хавбек год провел в «Краснодаре».