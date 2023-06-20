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Экс-игрок «Урала» Галимов возглавил молодежную команду клуба

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Урала» Михаил Галимов возглавил молодежную команду «шмелей», сообщает пресс-служба клуба.

«Рады вновь видеть Михаила Галимова в родном клубе! Желаем успехов в работе с молодыми футболистами», — говорится в заявлении «шмелей».

Галимов играл в екатеринбургской команде с 1995 по 2005 год.

После завершения игровой карьеры Галимов стал тренером. Некоторое время он работал в тренерском штабе молодежной команды «Урала», а 1 августа 2017 года впервые ее возглавил.

В этой должности он трудился три сезона. После этого Михаил Михайлович успел поработать в академиях ФК «Урал» и ФК «Сочи».

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ФК Урал
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